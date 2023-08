Cupra plant „Ausblick in die Zukunft der Marke“

Die IAA ist eine sehr wichtige Anlaufstelle für viele deutsche Marken, denn es ist nicht nur eine der größten und wichtigsten Automessen, sie findet auch noch alle zwei Jahre im eigenen Land statt. Und Cupra ist hier gerne ganz vorne mit dabei.

So hat die VW-Marke auf der IAA 2019 das erste Konzept für den Tavascan gezeigt, den wir mittlerweile als Serienversion für 2024 kennen. Auf der IAA 2021 haben wir das erste Mal ein Konzept für ein kompaktes Elektroautos gesehen, welches 2025 kommt und mittlerweile als Cupra Raval bekannt ist. Was kommt auf der IAA 2023?

Die beiden Elektroautos wird man vor Ort dabei haben, aber es soll „einen Ausblick in die Zukunft der Marke“ geben. Ich könnte mir also gut vorstellen, dass Cupra auf der Pressekonferenz am 4. September ein neues Konzept für ein Elektroauto zeigt.

Was könnte Cupra zeigen? Vielleicht sehen wir ein seriennahes Konzept für den DarkRebel, einen neuen Sportwagen von Cupra. Ein Konzept für einen neuen SUV wäre auch möglich, immerhin möchte Cupra ab 2028 einen neuen SUV verkaufen.

Cupra ist die am schnellsten wachsende Marke im VW-Konzern und sorgt bei Seat für gute Zahlen. Ich bin mir sicher, dass die Marke daher im Fokus steht. Und Seat? Die planen ein erstes Elektroauto, vielleicht bekommen wir da auch erste Details.

