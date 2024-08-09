Microsoft könnte an einer neuen VR-Brille arbeiten

Microsoft hat zwar vor über zwei Jahren betont, dass es der HoloLens super geht, aber die Realität sah seit dem anders aus. Und letztes Jahr musste das HoloLens-Team (oder ein großer Teil davon) gehen. Doch das hat wohl einen guten Grund.

Es wäre möglich, dass Microsoft diesen Bereich nicht verlässt, sondern sich nur neu orientiert. Und womöglich wird uns Microsoft in den nächsten 2-3 Jahren eine Alternative für die Apple Vision Pro zeigen, die Verhandlungen dazu laufen schon.

Die Frage ist nur, wie man diese positioniert. Die Apple Vision Pro zeigt, dass es so teure VR-Brillen sehr schwer haben und beim Gaming hat Microsoft das ja bereits bei der Xbox ausgeschlossen. Und hier tut sich Sony derzeit auch schwer mit VR.

Der große VR-Push, den sich Meta und Co. mit dem Einstieg von Apple erhofft haben, ist bisher jedenfalls noch nicht da. Doch so wie man Apple kennt, werden sie alles versuchen, damit die Vision-Sparte noch erfolgreich wird und wenn das passiert, dann ist es natürlich nicht schlecht, wenn Microsoft hier vorbereitet ist.