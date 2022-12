Neue Produkte kommen: Oppo kündigt Event für Dezember an

Oppo lädt auch in diesem Jahr zum Inno Day, einem durchaus wichtigen Event der Marke. In diesem Jahr findet der Oppo Inno Day am 14. Dezember statt, man hat sich also für das gleiche Datum wie letztes Jahr entschieden – aber nur einen Tag.

Oppo Inno Day 2022: Was ist geplant?

Letztes Jahr wurde unter anderem eine ausfahrbare Smartphone-Kamera gezeigt und wir bekamen das Oppo Find N als erstes Foldable. In diesem Jahr soll es den Nachfolger geben und es wird wohl eine neue Serie daraus, inklusive Flip-Modell.

Oppo zeigt auf dem Event gerne Neuheiten und Konzepte und viele Ankündigungen sehen am Ende nie ein Verkaufsregal. Oder sie kommen nicht nach Europa. Es ist aber immer spannend zu sehen, wenn eine große Marke neue Konzepte präsentiert.

Ein neues Find X-Flaggschiff gibt es übrigens noch nicht, das kommt später. Und ich bin mal gespannt, ob Oppo Deutschland überhaupt darüber berichtet. Letztes Jahr war man sehr aktiv, aber seit dem Verkaufsverbot wurde es doch extrem ruhig.

Ich habe zwar gehört, dass die Zeichen gut stehen, dass es ab 2023 wieder normal weitergeht, aber die deutschen Accounts schweigen seit Monaten. Wir werden das Event aber wie immer verfolgen, denn neue und innovative Technik ist spannend.

Weihnachts-Gewinnspiel bei mobiFlip: Samsung Galaxy Z Fold 4 + Galaxy Buds 2 Pro In diesem Jahr gibt es zwar keinen klassischen Adventskalender bei uns, dennoch können wir euch mit einem interessanten Gewinnspiel versorgen. Samsung hat uns angeschrieben und wir konnten uns auf einen Gewinn einigen, der vielen von euch sicher gefallen könnte. Weihnachts-Gewinnspiel:…6. Dezember 2022 JETZT LESEN →

-->