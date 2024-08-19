PlayStation 5 Pro und Nintendo Switch 2: Die neuen Konsolen kommen

Sony könnte die PlayStation 5 Pro schon sehr bald vorstellen, darauf deutet derzeit einiges hin. Angeblich soll der Verkauf noch in diesem Jahr starten. Weltrend, ein Chiphersteller aus Taiwan, liefert in seinen Geschäftszahlen einen weiteren Hinweis.

Dort verrät man, dass sich die Nachfrage nach Konsolen schon im dritten Quartal (in dem wir uns befinden) erholen wird und bis Ende des Jahres entspannt, da neue Konsolen in Entwicklung sind. Und das von Sony, Nintendo und auch Microsoft.

Die PS5 Pro wird wohl den Anfang machen, aber mit der „neuen Xbox“ dürfte nur die weiße und digitale Version der Xbox Series X gemeint sein. Vielleicht kommt auch der geplante Handheld, der sich aber derzeit noch nicht für 2024 andeutet.

Nintendo Switch 2 kommt Anfang 2025

Mit einer Nintendo Switch 2 ist hingegen erst Anfang 2025 zu rechnen, wobei wir die neue Konsole durchaus noch in diesem Jahr sehen könnten. Toyo Securities-Analyst Hideki Yasuda rechnet übrigens im ersten Halbjahr mit der neuen Switch.

Es wird aber eine spannende Zeit für Konsolenspieler, denn von allen Seiten steht neue Hardware innerhalb der nächsten 12 Monate an und das dürfte auch ein sehr spannendes Spiele-Lineup für 2025 bedeuten, denn neue Hardware kommt meist mit neuen Spielen, die diese neue Hardware beim Verkauf direkt pushen sollen.

Die digitale und weiße Xbox Series X finde ich dabei weniger spannend, da hätte ich lieber das geplante Redesign gesehen, welches letztes Jahr die Runde machte. Doch vermutlich liegt der Fokus jetzt schon auf einer ganz neuen Xbox für 2026.

Auf die Pro-Version der PlayStation 5 und die bessere Nintendo Switch bin ich aber sehr gespannt, denn in beiden Fällen stehen wohl Verbesserungen an, die ich mir wünsche. Und bei Nintendo bin ich gespannt, wie man nach dem unglaublichen Erfolg der Switch den Übergang zur Switch 2 plant, das wird eine sehr harte Aufgabe.