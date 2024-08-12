Gaming

Prince of Persia: The Lost Crown – Story-Erweiterung erscheint im nächsten Monat

Mit Prince of Persia: The Lost Crown ist es Ubisoft und dem Entwicklerstudio Ubisoft Montpellier gelungen, ein durchaus erfolgreiches Spiel auf den Markt zu bringen, nachdem das Franchise längere Zeit aus dem Rampenlicht verschwunden war.

Sehr gut ist auch die Unterstützung: In der Vergangenheit gab es bereits einige Updates und drei Erweiterungspakete (Warrior’s Path, Boss Attack, Divine Trials), für die kostenpflichtige Erweiterung der Story gibt es nun auch ein Veröffentlichungsdatum.

Die Geschichte von Prince of Persia: The Lost Crown wird fortgesetzt

Die Story-Erweiterung mit dem Titel „Mask of Darkness“ wurde bereits bei der Veröffentlichung angekündigt und soll die Spieler in eine neue, dunklere Welt entführen. Weitere Details liegen noch nicht vor. Die Veröffentlichung des DLCs ist für den 17. September geplant. Er wird auf allen Plattformen erscheinen, auf denen auch das Hauptspiel erhältlich ist.

Anlässlich der Ankündigung der Story-Erweiterung bietet Ubisoft das Spiel zu einem reduzierten Preis an: So kosten die Versionen für PlayStation 4/PlayStation 5, PC, Nintendo Switch und Xbox One/Xbox Series S|X bei Amazon knapp 25 Euro.

Das ist ein hervorragender Preis für eines der besten Spiele des Jahres. Auch für meinen Redaktionskollege Oliver ist das Spiel eine große Überraschung und „ein richtig gutes Metroidvania„.

