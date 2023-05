Der Volvo EX30 kommt: Ein kompakter Elektro-SUV

Volvo präsentierte im Januar mit dem EX90 einen großen und schweren Elektro-SUV, bestätigte auf dem Event aber auch direkt, dass man das Portfolio nach unten ausbauen möchte. Es soll ein kompakter Elektro-SUV kommen, der Volvo EX30.

Diesen wird man am 7. Juni offiziell vorstellen und man kann sich schon jetzt ganz gut vorstellen, was uns hier erwartet. Nehmt den Volvo EX90, schrumpft ihn etwas und packt die Hardware des Smart #1 ins Auto. Am Ende gehört Volvo nämlich zu Geely und man teilt sich die Plattform. Von Zeekr wird auch ein Modell kommen.

Der Smart #1 ist also schon da und jetzt folgt ein ganzer Schwung an ähnlichen Elektroautos von anderen Marken. Nur schade, dass Polestar nicht dabei ist, da hat man ja ausgeschlossen, dass ein Elektroauto unter dem Polestar 2 kommen wird.

Und nach dem mittlerweile vierten Elektro-SUV würde ich mir dann auch bei Volvo mal etwas Abwechslung wünschen. Man hat zwar Anfang des Jahres betont, dass man nicht nur Elektro-SUVs zeigen möchte, macht aber ehrlich gesagt genau das.

