Tesla zeigt diese Woche ein neues Elektroauto

Tesla wird uns diese Woche ein neues Elektroauto zeigen, wobei neu so eine Sache ist, denn theoretisch wurde der Roadster schon vor 9 Jahren gezeigt. Praktisch wird die neue Version jetzt aber vermutlich nicht mehr viel damit zu tun haben.

Doch wir sehen endlich mal den Roadster 2.0, das neue Flaggschiff der Marke, was übrigens auch das erste Elektroauto von Tesla war. Seit vielen Jahren verspricht Elon Musk den Marktstart, jetzt bekommen wir immerhin mal ein richtiges Event.

Das war übrigens schon für den 1. Oktober geplant, wurde dann aber verschoben, weil das Wetter zu schlecht war. Jetzt findet es am 15. Oktober statt, also diesen Donnerstag. Mal schauen, ob Tesla konkret beim Marktstart wird, ich gehe aber nicht davon aus. Das wird eher ein „2027“ und dann heißt es warten. Mal wieder.

Wenn man aber fair ist, dann spielt der Tesla Roadster sowieso keine Rolle für die Zukunft von Tesla, denn selbst die Top-Version des Model S kam nie und dieses Modell ist jetzt auch Geschichte. Vielleicht kommt der neue Roadster nächstes Jahr, vielleicht 2028, mit großen Stückzahlen sollte man hier aber nicht rechnen.

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