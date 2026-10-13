Volkswagen bestätigt komplett neuen VW ID Buzz

Der VW ID Buzz sollte vielleicht nicht der ganz große Verkaufsschlager werden, die elektrische Version des Minivans war aber immer ein kleines Vorzeigemodell, was das „Image“ von Volkswagen verkörpern sollte. Aber der Erfolg blieb bisher aus.

In den USA kassierte man den VW ID Buzz jetzt sogar zweimal ein, obwohl dieser Markt für Volkswagen sehr wichtig war. Und die jüngste Modellpflege war jetzt auch nicht für jeden überzeugend. Ob es ein Camper im kommenden Jahr richten kann?

Vermutlich nicht, aber Thomas Schäfer hat bei Auto Express im Rahmen der Paris Motorshow bestätigt, dass man den aktuellen VW ID Buzz weiter pflegen wird. Die große Überraschung ist jedoch, dass man schon an einer neuen Generation sitzt.

VW ID Buzz mit SSP-Plattform in Planung

Mit der nächsten Konzern-Plattform (SSP) wird es auch einen VW ID Buzz geben, so der VW-Markenchef. Das aktuelle Problem ist der hohe Preis (stimme ich direkt zu) und das will man angehen. Eine kurzfristige Lösung dürfte aber schwierig sein.

SSP startet erst in den 2030ern, bis dahin muss MEB+ ausreichen. Beim Design wird sich mit der nächsten Generation übrigens gar nicht so viel ändern, wie man direkt betont hat, denn da kommt der Buzz gut bei Kunden an und das bleibt so.

Ich denke auch, dass der VW ID Buzz durchaus Potenzial hat, aber man müsste eine bessere Technik verbauen und/oder den Preis ordentlich senken, damit das Auto auch bei Familien funktioniert. Mich freut aber, dass der Buzz im aktuellen VW-Sparprogramm nicht eingestellt wird und noch eine Zukunft im Portfolio hat.

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