backFlip 03/2026: Amazon „zwingt“ Prime-Nutzern jetzt Alexa+ auf

Die 3. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Amazon „zwingt“ Prime-Nutzern jetzt Alexa+ auf“, „Elektroautos von BMW erleben einen Dämpfer“ und „Dacia muss sein Elektroauto aktuell „verscherbeln““ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Amazon „zwingt“ Prime-Nutzern jetzt Alexa+ auf
- Elektroautos von BMW erleben einen Dämpfer
- Dacia muss sein Elektroauto aktuell „verscherbeln“
- Stranger Things 5: Netflix zeigt ab heute „Ein letztes Abenteuer“
- Cupra bestätigt neuen Born und Tavascan für 2026
- Spotify wird teurer: Neue Preise für 2026 starten
- Mazda ist mit erstem Elektroauto endgültig gescheitert
- Tesla aktualisiert das Model Y für 2026
- Meta fährt das Metaverse so langsam zurück
- PlayStation 5 Pro: Großes Update für die Konsole steht an
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
