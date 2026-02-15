backFlip 07/2026: Skoda Epic rollt in diesen drei Versionen an
Die 7. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Skoda Epiq: Diese drei Versionen gibt es zum Start“, „Polizeieinsatz bei Tesla: Lage in Grünheide eskaliert“ und „Sony Xperia 1 VIII kommt: „Der Status hat sich nicht geändert““ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Skoda Epiq: Diese drei Versionen gibt es zum Start
- Polizeieinsatz bei Tesla: Lage in Grünheide eskaliert
- Sony Xperia 1 VIII kommt: „Der Status hat sich nicht geändert“
- BMW zeigt Logo für „neue“ Luxus-Submarke
- Glasfaser statt Kupfer: Telekom klärt zur Abschaltung auf
- Apple stellt iOS 26.3 fertig: Das steckt im Update
- Volvo könnte neue Wege bei Elektroautos gehen
- Apple iOS 26.4 steht an: Das große Update kommt
- Audi macht Parken und Tanken jetzt kinderleicht
- Cupra plant wohl komplett neuen Tavascan
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
in Hardware
in Firmware und OS
in Firmware und OS
in News
in Handel
in Gesellschaft
in Marktgeschehen
in News
in Mobilität
in Gaming