backFlip 08/2026: Vorwerk startet Alt-gegen-Neu-Aktion für Thermomix TM7
Die 7. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Vorwerk startet Alt-gegen-Neu-Aktion für Thermomix TM7“, „Der Stand der Software bei Volkswagen (am Beispiel von Porsche)“ und „Echo Show: Amazon startet kostenpflichtige kontinuierliche Fotoanzeige“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Vorwerk startet Alt-gegen-Neu-Aktion für Thermomix TM7
- Der Stand der Software bei Volkswagen (am Beispiel von Porsche)
- Echo Show: Amazon startet kostenpflichtige kontinuierliche Fotoanzeige
- ThinkPad X13: Lenovo will dem Microsoft Surface Pro Konkurrenz machen
- Die Lage bei Tesla Deutschland eskaliert weiter
- Skoda: Ein Blick auf das neue Elektro-Flaggschiff
- Apple plant mit iOS 27 den großen Akku-Boost
- Hyundai: Ein Blick in den komplett neuen Ioniq 5
- Toyota bringt seinen Bestseller als Elektroauto
- Hyundai plant eine wichtige Design-Änderung für die Zukunft
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
in Handel
in 1und1
in News
in Fintech
in Fintech
in Gaming
in News
in Tarife
in Gaming
in Mobilität