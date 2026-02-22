backFlip

backFlip 08/2026: Vorwerk startet Alt-gegen-Neu-Aktion für Thermomix TM7

Autor-Bild
Von
|

Die 7. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Vorwerk startet Alt-gegen-Neu-Aktion für Thermomix TM7“, „Der Stand der Software bei Volkswagen (am Beispiel von Porsche)“ und „Echo Show: Amazon startet kostenpflichtige kontinuierliche Fotoanzeige“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Vorwerk startet Alt-gegen-Neu-Aktion für Thermomix TM7
  2. Der Stand der Software bei Volkswagen (am Beispiel von Porsche)
  3. Echo Show: Amazon startet kostenpflichtige kontinuierliche Fotoanzeige
  4. ThinkPad X13: Lenovo will dem Microsoft Surface Pro Konkurrenz machen
  5. Die Lage bei Tesla Deutschland eskaliert weiter
  6. Skoda: Ein Blick auf das neue Elektro-Flaggschiff
  7. Apple plant mit iOS 27 den großen Akku-Boost
  8. Hyundai: Ein Blick in den komplett neuen Ioniq 5
  9. Toyota bringt seinen Bestseller als Elektroauto
  10. Hyundai plant eine wichtige Design-Änderung für die Zukunft

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / backFlip / backFlip 08/2026: Vorwerk startet Alt-gegen-Neu-Aktion für Thermomix TM7
Weitere Neuigkeiten
Payback
PAYBACK knackt 35-Millionen-Marke und meldet Rekordwerte
in Handel
1und1 5g Gigabit Antenne 0384
Bundesnetzagentur prüft Pflicht zur Frequenzfreigabe zugunsten von 1&1
in 1und1
Prime Video beginnt Dreharbeiten zu „Mission Unknown“ – Staffel 2
in News
Bild Mastercard E Food
Biometrie ersetzt Passwörter: So zahlen Gen Z und Millennials heute
in Fintech
Paypal Mastercard
PayPal vollzieht AGB-Anpassungen für Geschäftskonten
in Fintech
Xbox 2024 Header
Das „Ende“ der Xbox? Microsoft überrascht mit Ankündigung
in Gaming
Ard Zdf
KEF-Empfehlung: Rundfunkbeitrag soll leicht steigen
in News
25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl. ist zurück
in Tarife
Zelda Wind Waker Header
Zelda: Nintendo-Klassiker wird 40 Jahre alt
in Gaming
Der Neue Mercedes Benz Eqa The New Mercedes Benz Eqa
Mercedes startet Batterietausch bei EQA und EQB – auch in Deutschland
in Mobilität