backFlip 09/2026: Skoda Epiq 2026 im ersten Test beim ADAC
Die 9. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Skoda Epiq 2026: ADAC begeistert von kompaktem Elektro-SUV
- Hyundai: Das Elektroauto aus China könnte der „Top Seller“ werden
- Volkswagen Bank aktualisiert Tagesgeld: Alle Details zu den neuen Zinsen
- Audi: Neues Elektroauto macht auch Probleme
- Skoda Elroq dominiert die Elektroautos in Europa
- iOS 26.3.1 kommt: Apple plant wichtiges Update
- Das „Ende“ der Xbox? Microsoft überrascht mit Ankündigung
- Volkswagen stellt sich neu auf: Und schon wieder ein Kurswechsel
- Nintendo verärgert sehr viele Pokémon-Fans
- Audi A2 e-tron: Ein erster Blick in den Innenraum
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
