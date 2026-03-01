backFlip 09/2026: Skoda Epiq 2026 im ersten Test beim ADAC

Die 9. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Skoda Epiq 2026: ADAC begeistert von kompaktem Elektro-SUV“, „Hyundai: Das Elektroauto aus China könnte der „Top Seller“ werden“ und „Volkswagen Bank aktualisiert Tagesgeld: Alle Details zu den neuen Zinsen“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.