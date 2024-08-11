backFlip 32/2024: Netzausfall bei 1&1 führt zu Kündigungswelle

backFlip

Die 32. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Netzausfall bei 1&1 führt zu Kündigungswelle“, „Autohandel erwartet Preisschlachten um Elektroautos“ und „Google Pixel 9 (Pro): Die guten Vorbesteller-Zeiten sind vorbei“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Netzausfall bei 1&1 führt zu Kündigungswelle
  2. Autohandel erwartet Preisschlachten um Elektroautos
  3. Google Pixel 9 (Pro): Die guten Vorbesteller-Zeiten sind vorbei
  4. Mercedes bestätigt elektrische C-Klasse und „signifikant“ höhere Preise
  5. Neuer Hyundai Ioniq 6 zeigt sich auf Testfahrten
  6. Vergleichende Werbung: IKEA stellt LIDL kalt
  7. Apple Intelligence: Tim Cook äußert sich zum Stand in der EU
  8. Sonos: App-Probleme haben ernste Konsequenzen
  9. Nicht nur Luxus: Mercedes plant Produktoffensive
  10. The Boys: Amazon bestätigt weitere Serie

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


