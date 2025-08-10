backFlip 32/2025: IKEA geht ganz neue Wege bei Elektroautos
Die 32. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „IKEA geht ganz neue Wege bei Elektroautos“. „Volkswagen plant großen Elektro-Neustart ab September“ und „Volkswagen Bank hebt Tagesgeld-Zinsen an“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- IKEA geht ganz neue Wege bei Elektroautos
- Volkswagen plant großen Elektro-Neustart ab September
- Volkswagen Bank hebt Tagesgeld-Zinsen an
- Dreame kündigt „eine neue Ära“ für September an
- Apple: Neue Produkte sind „großartig“ und „es gibt viel zu sehen“
- Hyundai will europäische Premiummarken angreifen
- Mercedes: Die neuen Autos ab 2026 werden vor allem sehr teuer
- Das „neue VW“ kommt: Volkswagen will sich ganz neu aufstellen
- Sony Xperia: Flaggschiff-Probleme und das „Ende in Europa“
- Nintendo Switch 2 und die sehr überraschende Planänderung
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
