backFlip 33/2025: Volkswagen Bank hebt Tagesgeld-Zinsen an
Die 33. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Volkswagen Bank hebt Tagesgeld-Zinsen an“, „Abo rückt in den Hintergrund: Die neue Strategie von Apple TV+“ und „Neues Tesla Model 3 mit über 800 km Reichweite“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Volkswagen Bank hebt Tagesgeld-Zinsen an
- Abo rückt in den Hintergrund: Die neue Strategie von Apple TV+
- Neues Tesla Model 3 mit über 800 km Reichweite
- Digitaler Türspion: Gericht untersagt Nutzung trotz Sehbehinderung
- Mercedes-Benz überrascht mit umfangreichem Dienste-Update
- IKEA startet mit BERGVATTNET-Kollektion zum Wassersparen in Deutschland
- Der erste „Xbox-Handheld“ hat einen Preis und ein Datum
- Audi: Es wird ein sehr spannender Sommer
- ING kündigt Produktoffensive an – „Echte“ Kreditkarte und Kinderkonto kommen
- Hyundai Ioniq 2 kommt: Elektroauto soll neue Kunden zur Marke holen
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
