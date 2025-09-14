backFlip 37/2025: Ford deutet eine sehr große Ankündigung an
Die 36. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Ford deutet eine sehr große Ankündigung an“, „VW ID Tiguan: Der neue VW ID.4 bekommt ein „gigantisches Upgrade““ und „Mercedes: Chef-Designer kritisiert Optik von Audi“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Ford deutet eine sehr große Ankündigung an
- VW ID Tiguan: Der neue VW ID.4 bekommt ein „gigantisches Upgrade“
- Mercedes: Chef-Designer kritisiert Optik von Audi
- Apple sperrt Europa aus – kein Live Translation in der EU
- Porsche M1: Dieser „neue“ SUV ist ein Resultat der aktuellen Krise
- Ford Focus kommt 2027 zurück, aber anders als ihr denkt
- iPhone Air: Apple-Manager überraschen live mit dem ersten „Biegetest“
- Der neue VW ID.3 wird noch kein VW ID Golf
- Skoda Epiq: Neues Elektroauto für rund 25.000 Euro
- Apple iOS 26 ist fertig: Wir haben ein Datum!
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
