backFlip

backFlip 37/2025: Ford deutet eine sehr große Ankündigung an

Autor-Bild
Von
|

Die 36. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Ford deutet eine sehr große Ankündigung an“, „VW ID Tiguan: Der neue VW ID.4 bekommt ein „gigantisches Upgrade““ und „Mercedes: Chef-Designer kritisiert Optik von Audi“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Ford deutet eine sehr große Ankündigung an
  2. VW ID Tiguan: Der neue VW ID.4 bekommt ein „gigantisches Upgrade“
  3. Mercedes: Chef-Designer kritisiert Optik von Audi
  4. Apple sperrt Europa aus – kein Live Translation in der EU
  5. Porsche M1: Dieser „neue“ SUV ist ein Resultat der aktuellen Krise
  6. Ford Focus kommt 2027 zurück, aber anders als ihr denkt
  7. iPhone Air: Apple-Manager überraschen live mit dem ersten „Biegetest“
  8. Der neue VW ID.3 wird noch kein VW ID Golf
  9. Skoda Epiq: Neues Elektroauto für rund 25.000 Euro
  10. Apple iOS 26 ist fertig: Wir haben ein Datum!

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / backFlip / backFlip 37/2025: Ford deutet eine sehr große Ankündigung an
Weitere Neuigkeiten
Vodafone Elektroschrott
Sammlung von Elektroaltgeräten soll verbessert werden
in Hardware
Bike Fahrrad
Deutsche Bahn verschenkt Kaffee und Gutscheine – einfach nur fürs Radfahren
in Dienste
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom und Stadtwerke Hilden vereinbaren FTTH-Ausbau
in Telekom
Zwei Drittel offen für Verzicht auf eigene Pkw
in Mobilität
Joyn
Joyn verzeichnet deutliche Reichweitensteigerung
in News
Mastodon
Mastodon führt Zitat-Posts ein
in Social
iPhone 17 Verkaufsstart: Lieferzeiten verschieben sich schnell
in Smartphones
Borderlands 4 ab sofort für Konsolen und den PC erhältlich
in News
Prime Video erweitert NBA-Spielplan um 20 Sonntagsspiele
in News
Facebook Ray Ban Stories Brille
Amazon will euch bald Alexa als Brille anbieten
in Wearables