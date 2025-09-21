backFlip 38/2025: Ford Focus kommt 2027 zurück, aber anders als ihr denkt
Die 38. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Ford Focus kommt 2027 zurück, aber anders als ihr denkt“, „Vodafone startet Danke-Deal für Internet-Bestandskunden“ und „Audi tarnt günstiges Elektroauto als Volkswagen“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Ford Focus kommt 2027 zurück, aber anders als ihr denkt
- Vodafone startet Danke-Deal für Internet-Bestandskunden
- Audi tarnt günstiges Elektroauto als Volkswagen
- VW ID Golf: Volkswagen hat schlechte Nachrichten
- Audi RS6: Als Verbrenner beliebt, als Elektroauto keine Option
- Verfahren gegen Deutsche Post: Streit um Nachbarschaftszustellung und Einschreiben
- Apple iOS 26 wird verteilt: Das müsst ihr wissen
- iOS 26 ist da: Apple äußert sich zum Akku-Thema
- Neuer BMW iX1 kommt bald: Erwartet uns hier ein großer Sprung?
- Volkswagen gibt neues Elektroauto als reine Studie in Auftrag
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
