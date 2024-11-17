backFlip 46/2024: Volkswagen ändert die Strategie für neue VW-Autos

backFlip

Die 46. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Volkswagen ändert die Strategie: Neue VW-Autos kommen schneller“, „Spotify „Super Premium“: Chef äußert sich zum neuen Abo“ und „Microsoft bestätigt Xbox-Handheld ganz offiziell“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Volkswagen ändert die Strategie: Neue VW-Autos kommen schneller
  2. Spotify „Super Premium“: Chef äußert sich zum neuen Abo
  3. Microsoft bestätigt Xbox-Handheld ganz offiziell
  4. Apple überrascht mit ganz neuem Produkt für 2026
  5. Dreame startet Black-Friday-Aktionen
  6. James Bond: 007 verabschiedet sich wieder von Amazon Prime Video
  7. Hyundai kehrt (etwas) zurück zu den Wurzeln
  8. Aral pulse: Mit Grundgebühr zum Sparpreis laden
  9. PlayStation 5 bricht ein: Drittanbieter retten Sony
  10. ING Deutschland startet Black Weeks – mehr Zinsen und 200 Euro Startguthaben

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


