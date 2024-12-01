backFlip 48/2024: ING überrascht mit App-Anpassung – „Banking to go“ ist Geschichte

backFlip

Die 48. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „ING überrascht mit App-Anpassung – „Banking to go“ ist Geschichte“, „Cupra plant jetzt den bisher „größten Meilenstein““ und „Stellantis: Neue Marke für Elektroautos startet in Deutschland“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. ING überrascht mit App-Anpassung – „Banking to go“ ist Geschichte
  2. Cupra plant jetzt den bisher „größten Meilenstein“
  3. Stellantis: Neue Marke für Elektroautos startet in Deutschland
  4. The Boys Staffel 5: Das große Serienfinale bei Amazon Prime Video
  5. Stellantis geht das Händlernetzwerk verloren
  6. Volkswagen kündigt „eine neue Ära“ für VW an
  7. Volkswagen senkt Preise: Sonderkonditionen für einige Elektroautos
  8. Call of Duty: Microsoft übernimmt die Kontrolle
  9. Audi Q8 e-tron eingestellt: Das dramatische Aus des Elektroautos
  10. Black Friday 2024: Das sind die Sonos-Angebote

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


