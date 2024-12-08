backFlip 49/2024: Ford habe „in Europa keine Perspektive“ mehr

backFlip

Die 49. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Ford habe „in Europa keine Perspektive“ mehr“, „Vollkostenrechnung: ADAC vergleicht Gesamtkosten für Elektroautos und Verbrenner“ und „DKB mit Zinssenkung beim Festgeld“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Ford habe „in Europa keine Perspektive“ mehr
  2. Vollkostenrechnung: ADAC vergleicht Gesamtkosten für Elektroautos und Verbrenner
  3. DKB mit Zinssenkung beim Festgeld
  4. Neuer BMW iX3 für 2025: Bilder zeigen Erlkönig mit neuen Lichtern
  5. Audi plant „tolles Einstiegsmodell“ als Elektroauto
  6. So (hässlich) sieht der neue Elektro-Jaguar aus
  7. Volkswagen: Der nächste VW Golf wird ein radikaler Neuanfang
  8. Hyundai Ioniq 3 kommt: Das günstige Elektroauto macht sich bereit
  9. Amazon verkauft Retourenware jetzt wieder günstiger
  10. Samsung Galaxy S25: Große Überraschung bei Ankündigung geplant

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


