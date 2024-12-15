backFlip 50/2024: Dacia möchte als Marke neue Dinge ausprobieren
Die 50. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Dacia möchte als Marke neue Dinge ausprobieren“, „congstar Winteraktion für Allnet-Flats, Prepaid und Homespot“ und „Volkswagen: Der nächste VW Golf wird ein radikaler Neuanfang“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Dacia möchte als Marke neue Dinge ausprobieren
- congstar Winteraktion für Allnet-Flats, Prepaid und Homespot
- Volkswagen: Der nächste VW Golf wird ein radikaler Neuanfang
- Der Herr der Ringe: Eine neue und „epische Trilogie“ könnte kommen
- Apple und Sony: Eine überraschende Partnerschaft
- Apple iOS 18.2 kommt: Das große Update ist fertig
- Half-Life 3: Kommt heute die große Überraschung?
- Android 15 kommt endlich: Samsung zeigt One UI 7 für 2025
- Apple iOS 18.4 bringt wohl die große Neuerung nach Deutschland
- Volkswagen: Bei VW droht heute die Eskalation
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
