backFlip

backFlip 50/2024: Dacia möchte als Marke neue Dinge ausprobieren

Autor-Bild
Von
|
Dacia Logo Header

Die 50. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Dacia möchte als Marke neue Dinge ausprobieren“, „congstar Winteraktion für Allnet-Flats, Prepaid und Homespot“ und „Volkswagen: Der nächste VW Golf wird ein radikaler Neuanfang“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Dacia möchte als Marke neue Dinge ausprobieren
  2. congstar Winteraktion für Allnet-Flats, Prepaid und Homespot
  3. Volkswagen: Der nächste VW Golf wird ein radikaler Neuanfang
  4. Der Herr der Ringe: Eine neue und „epische Trilogie“ könnte kommen
  5. Apple und Sony: Eine überraschende Partnerschaft
  6. Apple iOS 18.2 kommt: Das große Update ist fertig
  7. Half-Life 3: Kommt heute die große Überraschung?
  8. Android 15 kommt endlich: Samsung zeigt One UI 7 für 2025
  9. Apple iOS 18.4 bringt wohl die große Neuerung nach Deutschland
  10. Volkswagen: Bei VW droht heute die Eskalation

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / backFlip / backFlip 50/2024: Dacia möchte als Marke neue Dinge ausprobieren
Weitere Neuigkeiten
Vodafone Glasfaser
Vodafone und OXG: Glasfaserausbau in Nürnberg offiziell gestartet
in Vodafone
Zattoo
Neue Sender bei Zattoo: „Pastewka“, „Bronco“ und „Auf Achse“
in News
Apple Watch: Bluthochdruck-Mitteilungen erklärt
in Wearables
VARTA präsentiert vier Modelle der Night Cutter Pro Reihe
in Zubehör
Pyur
PŸUR mit neuen Angeboten für Internet und TV
in Tarife
Samsung will euch Werbung in der Küche zeigen
in Smart Home
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität
Apple Watch mit 5G: In Deutschland nur bei der Telekom
in Telekom
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Oktober 2025
in Dienste