backFlip

backFlip 52/2025: Die Krise bei Audi erreicht ihren „Höhepunkt“

Autor-Bild
Von
|

Die 52. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Audi: Die Krise erreicht ihren „Höhepunkt““, „LG überrascht mit OLED-Rebranding für 2026“ und „HBO Max: Deutschland-Start mit deutscher Serie“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

    1. Audi: Die Krise erreicht ihren „Höhepunkt“
    2. LG überrascht mit OLED-Rebranding für 2026
    3. HBO Max: Deutschland-Start mit deutscher Serie
    4. Tesla gerät in Europa immer mehr unter Druck
    5. Kia EV6 GT: Ein für mich fast perfektes Elektroauto
    6. iOS 26.3 kommt: Apple öffnet sich noch etwas mehr
    7. Neues Zelda für die Nintendo Switch 2 angedeutet
    8. 1&1 vereinfacht Anbieter-Wechsel mit neuen Services
    9. Volkswagen überrascht mit Ende des VW ID Buzz in den USA
    10. Volkswagen kündigt Aus für günstige Verbrenner an

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / backFlip / backFlip 52/2025: Die Krise bei Audi erreicht ihren „Höhepunkt“
Weitere Neuigkeiten
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im Januar 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch
in News
Heizung Katze
Deutsche Haushalte heizen oft für Haustiere
in Smart Home
Bezahlen Pay Apple Pay
Instant Payments und Mobile Wallets gewinnen an Bedeutung
in Fintech
O2 2
So schnell wächst das 5G-Netz von O2 Telefónica
in Provider
Mein Smartphone des Jahres 2025: Samsung Galaxy Z Fold 7
in Kommentar
Google Pixel 8 Pro Hand Back
Mehrheit nutzt mehrere Mobilitätsapps
in News
Mein Film des Jahres 2025: The Fantastic Four
in Kommentar
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Beast Games, Der Tiger und mehr: Amazon nennt Highlights für Prime Video im Januar
in News
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom: So lief der Netzausbau im Jahr 2025
in Telekom
Mobiflip Xmas
Frohe Weihnachten! Zeit für eine kleine Auszeit
in Internes