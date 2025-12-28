backFlip 52/2025: Die Krise bei Audi erreicht ihren „Höhepunkt“
Die 52. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Audi: Die Krise erreicht ihren „Höhepunkt““, „LG überrascht mit OLED-Rebranding für 2026“ und „HBO Max: Deutschland-Start mit deutscher Serie“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Audi: Die Krise erreicht ihren „Höhepunkt“
- LG überrascht mit OLED-Rebranding für 2026
- HBO Max: Deutschland-Start mit deutscher Serie
- Tesla gerät in Europa immer mehr unter Druck
- Kia EV6 GT: Ein für mich fast perfektes Elektroauto
- iOS 26.3 kommt: Apple öffnet sich noch etwas mehr
- Neues Zelda für die Nintendo Switch 2 angedeutet
- 1&1 vereinfacht Anbieter-Wechsel mit neuen Services
- Volkswagen überrascht mit Ende des VW ID Buzz in den USA
- Volkswagen kündigt Aus für günstige Verbrenner an
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
