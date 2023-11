Disney+ könnte bald deutlich unattraktiver werden

Disney+ war in der Pandemie der große Star von Disney, doch in der Zeit danach stellte man fest, dass das mit dem Geldverdienen nicht so leicht ist. Der Dienst macht zwar weniger Verlust als vor einem Jahr, aber er macht eben noch Verlust.

Hinzu kommt, dass Disney einen starken Einbruch in diesem Jahr erlebte. Das fing in Q4 2022 an, ging in Q1 2023 weiter und der Höhepunkt fand letztes Quartal statt. Jetzt hat sich Disney wieder gefangen und blickt auf 150 Millionen Nutzer.

Vor einem Jahr waren es aber 14 Millionen mehr und man merkt, dass Disney nicht mehr alles auf Wachstum, sondern auf Gewinn setzt. Das Abo für Disney+ ist jetzt teurer und man geht zunehmend gegen Account-Sharing vor. Jetzt steht noch eine Veränderung an, denn Disney ist wieder offener für Lizenztitel bei Netflix geworden.

Disney spricht offiziell mit Netflix

Bob Iger hat bestätigt, dass man gerade mit Netflix spricht und gewisse Inhalte von Disney in Zukunft dort zu sehen sein werden. Es ist aber noch unklar, ob Disney diese lizenzieren Inhalte exklusiv bei Netflix anbieten wird oder parallel zu Disney+.

Damit wird Disney+ aber auf jeden Fall etwas unattraktiver, denn exklusive Inhalte haben für das Wachstum in den letzten Wochen gesorgt, so der Chef von Disney, unter anderem Elemental und auch Arielle. Sollte man solche Filme in Zukunft bei Netflix anbieten, und das womöglich noch exklusiv, wäre das schlecht für Disney+.

Man merkt, dass der alte Chef von Disney zurück ist, der das Lizenzgeschäft vor Disney+ aufgebaut hat. Er hat schon Anfang des Jahres betont, dass man offen für Lizenztitel sei. Mal schauen, ob da bald ein neuer Deal mit Netflix verkündet wird.

