Mobilität

Verbrenner statt Elektro: Porsche zeigt heute ein neues Flaggschiff

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Aus dem K1 (einem SUV, der sich über dem Cayenne einordnen soll) wurde ein Verbrenner, der Macan kommt als Verbrenner zurück und das neue Flaggschiff aus Zuffenhausen soll, wenig überraschend, auch ein reiner Verbrenner werden.

Heute wird man den „Mission S“ zeigen, der das ist, was „Mission E“ vor ein paar Jahren war. Daraus wurde später der Taycan, der aber bald eingestellt wird. Die VW-Marke hofft, dass man die aktuelle Krise mit neuen Verbrennern lösen kann.

Porsche zeigt Konzept in den USA

Das heutige Konzept, es ist noch keine Serienversion, wird in New York gezeigt, wo auch sonst. In Europa auf dem Autosalon in Paris oder einer Messe in China wäre ein neuer Verbrenner wenig spektakulär. Zu den USA passt dieser aber ganz gut.

Porsche Mission S Schlüssel

Interessant ist übrigens auch, dass Tesla heute ebenfalls einen Supersportwagen zeigen wird, den ganz neuen Roadster. Für Tesla ist es nur ein Showcar, da liegt der Fokus schon an anderer Stelle. Für Porsche ist es aber die neue Zukunft der Marke.

Das werden spannende Jahre für Porsche, denn die neue Verbrenner-Strategie ist noch nicht fertig, sie wird auch nicht 2027 starten, es geht wohl erst ab 2028 los. Sie könnte also nicht nur zu spät kommen und viel Geld kosten, es wäre denkbar, dass sie für Porsche nicht mehr aufgeht, weil Elektroautos immer beliebter werden.

PS: Erste Leaks machen langsam auch die Runde.

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  1. Dieter 👋
    sagt am

    Für mich als begeistender Porsche Macan 4 Besitzer absolut unverständlich, aber gut der Markt wird entscheiden.

    Antworten

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