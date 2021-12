Freie Farbwahl für LED-Lampe: AVM verbessert FRITZ!App Smart Home

AVM hatte bereits im Juli 2020 die FRITZ!App Smart Home veröffentlicht. Mit der App können Nutzer ihr Smart-Home-Geräte von zu Hause und unterwegs steuern und an ihre Wünsche anpassen. Nun wird die App weiter verbessert.

Alle Smart-Home-Geräte wie die intelligenten Steckdosen, Lampen oder Heizkörperregler von FRITZ! werden in der App dargestellt. Sie lassen sich darin aufrufen und direkt schalten. Informationen wie die Wunschtemperatur und die gemessenen Temperaturen der Heizkörper haben Anwender mit der FRITZ!App Smart Home im Blick.

-->

Neu in Version 1.6.0 ist jetzt die freie Farbwahl für die LED-Lampe FRITZ!DECT 500 von AVM. Mit der neuesten Version der kostenlosen FRITZ!App Smart Home können Anwender die gewünschte Farbe dank komplettem Farbspektrum also frei wählen. Ebenfalls lässt sich die smarte LED-Lampe per App ein- und ausschalten und die Helligkeit stufenlos dimmen.

Ab heute wird's nocht bunter: Die neue Version der FRITZ!App Smart Home bringt die freie Farbwahl für unsere smarte LED-Lampe FRITZ!DECT 500. -> https://t.co/fRb79TEQbP pic.twitter.com/NDsWZZR3wm — AVM Presse (@avm_presse) December 9, 2021

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->