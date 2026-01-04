backFlip 01/2026: Google beendet Abruf externer E-Mails in Gmail

backFlip

Die 1. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Google beendet Abruf externer E-Mails in Gmail“, „Netflix Neuheiten im Januar 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch“ und „VW Polo, ID.3, Tiguan und mehr: Volkswagen plant Neustart für 2026“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

    1. Google beendet Abruf externer E-Mails in Gmail
    2. Netflix Neuheiten im Januar 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch
    3. VW Polo, ID.3, Tiguan und mehr: Volkswagen plant Neustart für 2026
    4. So schnell wächst das 5G-Netz von O2 Telefónica
    5. Neue Marvel-Serie, Bourne-Filme und mehr: Neu bei Disney+ im Januar
    6. Ford verliert zunehmend das Interesse an Europa
    7. Mein Smartphone des Jahres 2025: Samsung Galaxy Z Fold 7
    8. Genesis GV60 im Test: Das Elektroauto hat mich positiv überrascht
    9. Meine Technik des Jahres 2025: Logitech MX Master 4
    10. VW ID Polo: Volkswagen wird viele Kunden zum Start enttäuschen

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


