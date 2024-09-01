backFlip 35/2024: Amazon verkauft Retourenware jetzt günstiger
Die 35. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Amazon verkauft Retourenware jetzt günstiger“, „PlayStation Event: Sony nennt Details, kommt die PS5 Pro?“ und „PlayStation 5 Pro kommt: Die neue Konsole ist ein „offenes Geheimnis““ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Amazon verkauft Retourenware jetzt günstiger
- PlayStation Event: Sony nennt Details, kommt die PS5 Pro?
- PlayStation 5 Pro kommt: Die neue Konsole ist ein „offenes Geheimnis“
- Ted Lasso Staffel 4 kommt: Das unerwartete Comeback bei Apple TV+
- PlayStation 5 Pro und Nintendo Switch 2: Die neuen Konsolen kommen
- 1&1 wechselt zu Vodafone: Deutschlands größte Mobilfunkmigration startet
- Volvo zeigt im September sein Elektro-Flaggschiff
- Ford plant einen neuen Elektro-Mustang
- Das neue Apple iPhone wirft eine Frage auf
- Kia EV3: Finale Preise im Konfigurator sind online
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
