backFlip 39/2025: Volkswagen und das Verbrenner-Comeback
Die 39. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Volkswagen und das Verbrenner-Comeback“, „Verfahren gegen Deutsche Post: Streit um Nachbarschaftszustellung und Einschreiben“ und „Hyundai Ioniq 5 N: Günstigere Version des Elektroautos ist offiziell“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Volkswagen und das Verbrenner-Comeback
- Verfahren gegen Deutsche Post: Streit um Nachbarschaftszustellung und Einschreiben
- Hyundai Ioniq 5 N: Günstigere Version des Elektroautos ist offiziell
- Fire TV: Amazon „bestätigt“ überraschend das Ende von Android
- Hyundai kündigt „Infotainment-Systemen der nächsten Generation“ an
- sim24 überrascht mit 3,33-Euro-Tarif – aber nur für kurze Zeit
- BMW: Wir machen Software besser als andere
- Revolut schränkt Krypto-Handel in Deutschland drastisch ein
- Nest am Ende: Google Home ist die Zukunft
- iOS 26.0.1 steht an: Apple bereitet neues Update vor
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
in News
in Mobilität
in Handel
in News
in Smart Home
in News
in Gaming
in Mobilität
in Fintech
in Dienste