backFlip

backFlip 39/2025: Volkswagen und das Verbrenner-Comeback

Autor-Bild
Von
|

Die 39. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Volkswagen und das Verbrenner-Comeback“, „Verfahren gegen Deutsche Post: Streit um Nachbarschaftszustellung und Einschreiben“ und „Hyundai Ioniq 5 N: Günstigere Version des Elektroautos ist offiziell“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Volkswagen und das Verbrenner-Comeback
  2. Verfahren gegen Deutsche Post: Streit um Nachbarschaftszustellung und Einschreiben
  3. Hyundai Ioniq 5 N: Günstigere Version des Elektroautos ist offiziell
  4. Fire TV: Amazon „bestätigt“ überraschend das Ende von Android
  5. Hyundai kündigt „Infotainment-Systemen der nächsten Generation“ an
  6. sim24 überrascht mit 3,33-Euro-Tarif – aber nur für kurze Zeit
  7. BMW: Wir machen Software besser als andere
  8. Revolut schränkt Krypto-Handel in Deutschland drastisch ein
  9. Nest am Ende: Google Home ist die Zukunft
  10. iOS 26.0.1 steht an: Apple bereitet neues Update vor

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / backFlip / backFlip 39/2025: Volkswagen und das Verbrenner-Comeback
Weitere Neuigkeiten
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im Oktober 2025 – diese Serien und Filme erwarten euch
in News
EnBW und REWE eröffnen 400. Schnellladestandort
in Mobilität
Aldi Logo Header
Aldi Nord und Aldi Süd: Der Online-Shop schließt
in Handel
Computer Online Internet Pc
IT-Schwachstellen im Mittelstand – Hacker hätten leichtes Spiel
in News
tado° führt KI-gestützte Heizlösung ein
in Smart Home
6g
Qualcomm spricht bereits über 6G
in News
Playstation Ps5 Dualsense Grau Controller Hand
Vom Download bis In-Game-Kauf: So tief greifen deutsche Gamer ins Portemonnaie
in Gaming
Rivian R2 kommt 2027 nach Deutschland
in Mobilität
Klarna
Klarna Flexkonto & Festgeld+: So viel Zinsen bekommst du ab heute
in Fintech
ChatGPT möchte euch aktiv im Alltag begleiten
in Dienste