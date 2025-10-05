backFlip 40/2025: So schnell lädt das neue Samsung Galaxy S26 Ultra
Die 40. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Samsung Galaxy S26 Ultra: So schnell lädt das neue Top-Flaggschiff“, „Amazon-Event 2025: Neue Alexa, Echo-Speaker, Android-Aus und mehr“ und „Polestar bestätigt einen ganz neuen 2er“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Samsung Galaxy S26 Ultra: So schnell lädt das neue Top-Flaggschiff
- Amazon-Event 2025: Neue Alexa, Echo-Speaker, Android-Aus und mehr
- Polestar bestätigt einen ganz neuen 2er
- Das ist das neue und günstige Tesla Model Y
- Ein paar persönliche Worte zu den neuen iPhones
- Der nächste Opel Corsa wird ein großer Schritt
- Peugeot möchte das Lenkrad neu erfinden
- Volkswagen: Neue Probleme der neuen Software
- Das ist der elektrische Audi A3 für 2026
- Apple ändert seine Strategie bei Brillen
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
