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backFlip 44/2026: ING startet Weltspartag-Aktion mit Wunschgutschein

Oliver Schwuchow
Von
ING (KI)

Die 44. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „ING startet Weltspartag-Aktion mit Wunschgutschein – auch für Bestandskunden“, „Albrecht CarDAB+: Neues Display mit CarPlay, Android Auto und DAB+“ und „Volkswagen droht ab 2027 die Eskalation“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. ING startet Weltspartag-Aktion mit Wunschgutschein – auch für Bestandskunden
  2. Albrecht CarDAB+: Neues Display mit CarPlay, Android Auto und DAB+
  3. Volkswagen droht ab 2027 die Eskalation
  4. VW ID Golf: Überraschende Änderung bei Volkswagen
  5. Internet ohne Festnetz: congstar plant neue 5G-Alternative mit unbegrenztem Datenvolumen
  6. Opel plant überraschendes Comeback bei den Elektroautos
  7. Schock bei Volkswagen: Jetzt besteht „sofortiger Handlungsdruck“
  8. Apple iOS 27.2 ist fertig: Das steckt im Update
  9. Glasfaser bei Unwettern: Warum DSL und Kabel im Nachteil sind
  10. Tesla feiert neuen Meilenstein in Deutschland

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


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