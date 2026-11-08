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backFlip 45/2026: Škoda Epiq: Jetzt fällt der Einstiegspreis
Die 45. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Škoda Epiq: Jetzt fällt der Einstiegspreis“, „Tesla bestätigt ein neues Model 3 für 2026“ und „Audi rennen gerade die Mitarbeiter davon“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Škoda Epiq: Jetzt fällt der Einstiegspreis
- Tesla bestätigt ein neues Model 3 für 2026
- Audi rennen gerade die Mitarbeiter davon
- VW ID Golf: Volkswagen stellt Entwicklung überraschend ein
- Volkswagen überrascht mit großem Update für ältere ID.-Modelle
- freenet und klarmobil: Große IT-Störung legt Onlineshops lahm
- Yuvomi: Open-Source-Familienplaner für den eigenen Server
- Digitale Brieftasche d-you: Website ist bereits online
- ING Deutschland: Visa Debit und girocard erhalten neues Design
- Kia EV7: Angriff auf das Tesla Model Y kommt
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
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