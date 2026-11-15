backFlip 46/2026: Volkswagen denkt über radikalen Schritt für neue Autos nach
Die 46. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Volkswagen denkt über radikalen Schritt für neue Autos nach“, „Tesla zeigt neues Elektroauto in Deutschland“ und „Tesla plant zweites Elektroauto für Deutschland“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Volkswagen denkt über radikalen Schritt für neue Autos nach
- Tesla zeigt neues Elektroauto in Deutschland
- Tesla plant zweites Elektroauto für Deutschland
- congstar Black Friday 2026: Doppeltes Datenvolumen für Allnet Flat M und S – auch für Bestandskunden
- Audi stellt klar: AUDI ist nur für China
- Dacia plant ungewöhnlichen Schritt für ein neues Elektroauto
- Rundfunkbeitrag: GEZ-Nachfolger startet Datenabgleich bei Millionen Bürgern
- Das Ende von HBO Max und Paramount+
- Mercedes EQE ist als Elektroauto gescheitert
- Das „DC Universe“ ist vorerst gescheitert
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
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