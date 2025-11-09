backFlip

backFlip 45/2025: DKB startet neue Tagesgeld-Zinsaktion – auch für Bestandskunden

Die 45. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „DKB startet neue Tagesgeld-Zinsaktion – auch für Bestandskunden“, „Dacia möchte in Zukunft ganz neue Wege gehen“ und „Seat wird zum Problem und Cupra ist die Rettung“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

    1. DKB startet neue Tagesgeld-Zinsaktion – auch für Bestandskunden
    2. Dacia möchte in Zukunft ganz neue Wege gehen
    3. Seat wird zum Problem und Cupra ist die Rettung
    4. Škoda erweitert Auto-Abo um neue Elektro-Modelle
    5. Prime Video zeigt deutschen Antikriegsfilm „Der Tiger“ – Starttermin steht fest
    6. Verbrenner-Verbot: Schon ab 2027 könnte es schnell gehen
    7. Apple iOS 26.1 kommt heute: Alle Details zum großen iPhone-Update
    8. Alfa Romeo Junior Elektro im Test: „Und das ist dann wie Dacia?“
    9. ING Deutschland beginnt Black Weeks mit Bonusaktionen
    10. Überraschung: Apple entfernt mit iOS 26.2 eine WLAN-Funktion

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


