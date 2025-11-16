backFlip

backFlip 46/2025: Volkswagen Bank ändert Zinskonditionen

Autor-Bild
Von
|

Die 46. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Volkswagen Bank ändert Zinskonditionen“, „Skoda Elroq überholt alle BEV: Oktober-Zulassungen brechen Rekorde“ und „DKB startet 2026-Offensive: Was Kunden erwartet“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Volkswagen Bank ändert Zinskonditionen
  2. Skoda Elroq überholt alle BEV: Oktober-Zulassungen brechen Rekorde
  3. DKB startet 2026-Offensive: Was Kunden erwartet
  4. Tesla kündigt neues Elektroauto für Anfang 2026 an
  5. Renault überrascht mit Verbrenner-Comeback
  6. Ford plant einen elektrischen Bestseller für Europa
  7. Steam Deck 2: Das sagt Valve zum neuen Handheld
  8. Neues Tesla Model Y mit mehr Reichweite bald auch für Deutschland
  9. Tomorrow führt Schufa-Prüfung ein
  10. Polestar 7: Das neue Elektroauto geht die Sache anders an

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / backFlip / backFlip 46/2025: Volkswagen Bank ändert Zinskonditionen
Weitere Neuigkeiten
ARD und ZDF bündeln Vorschulangebote unter KiKAninchen
in News
Playstation 5 Pro Xbox Series X Controller
game Charts in Deutschland: Battlefield 6 an der Spitze
in Gaming
Tapo S110E: Smart-Relay-Modul mit Energieüberwachung und Matter-Support
in Hardware
Enbw Laden Netz Elektro
EnBW erweitert Netz leistungsstarker Autobahn-Ladestationen
in Mobilität
Rewe Sb Kasse
Selbstbedienungskassen setzen sich im Einzelhandel durch
in Fintech
Sony Xperia 1 Vi 2024 Header
Sony plant zwei neue Xperia-Smartphones für 2026
in Smartphones
Geld Rente Wachsen Finanzen Euro
Überschuldung in Deutschland steigt 2025 erstmals wieder deutlich
in Gesellschaft
Sandisk stellt 1 TB USB-C-Stick „Extreme Fit“ vor
in Zubehör
Waipu Tv
Waipu.tv und WOW verlängern Kooperation mit Rabattaktion – nur noch bis 20. November
in News | Update
Drillisch Black Deals: Mehr Daten, Freimonate und „Cyber Booster“
in Tarife