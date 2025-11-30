backFlip 48/2025: DKB überrascht mit der Rückkehr von „Cash im Shop“

backFlip

Die 48. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „DKB überrascht mit der Rückkehr von „Cash im Shop““, „Kritik an Software-Zustand von Apple wächst“ und „Spotify wird bald teurer: Neue Preise ab 2026“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. DKB überrascht mit der Rückkehr von „Cash im Shop“
  2. Kritik an Software-Zustand von Apple wächst
  3. Spotify wird bald teurer: Neue Preise ab 2026
  4. Steam Machine: Valve äußert sich zum Preis
  5. VW ID: Volkswagen plant eine neue Ära ab 2026
  6. Elektro-Meilenstein: Škoda feiert massiven Erfolg mit dem Elroq
  7. congstar legt beim Black Friday nach
  8. IKEA BILRESA: Das kosten die neuen Matter-Fernbedienungen in Deutschland
  9. Der Echo Show ist tot: Wie Amazon das Smart Home verriet
  10. IKEA will mit neuen Lautsprechern ein „Statement“ setzen

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


