backFlip 51/2025: Warum sich Ford für Renault statt Volkswagen entschieden hat
Die 51. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Warum sich Ford für Renault statt Volkswagen entschieden hat“, „Volkswagen: Überraschung beim neuen VW ID.3“ und „Der elektrische Skoda Octavia kommt (aber mit einem großen Haken)“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Warum sich Ford für Renault statt Volkswagen entschieden hat
- Volkswagen: Überraschung beim neuen VW ID.3
- Der elektrische Skoda Octavia kommt (aber mit einem großen Haken)
- iOS 26.2 ist da: Apple überrascht mit Update
- Volkswagen: Ganz neuer VW ID.4 für 2026 und Ende des VW ID.5
- Weg vom Fernsehen: RTL richtet sich für 2026 neu aus
- Apple: Die „große“ Überraschung beim iMac
- Wann lohnt sich ein Elektroauto wirklich?
- Amazon Prime Video bekommt „unkonventionelle“ Sherlock-Serie
- So will Apple das iPhone Air doch noch retten
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
