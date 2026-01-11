backFlip

backFlip 02/2026: Stranger Things 5 Folge 9 bei Netflix

Autor-Bild
Von
|

Die 2. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Stranger Things 5 Folge 9: Netflix spielt mit der Hoffnung der Nutzer“, „Kommentar: Warum ein Plug-in-Hybrid eine schlechte Lösung ist“ und „BMW kündigt eine „neue“ Marke für 2026 an“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

    1. Stranger Things 5 Folge 9: Netflix spielt mit der Hoffnung der Nutzer
    2. Kommentar: Warum ein Plug-in-Hybrid eine schlechte Lösung ist
    3. BMW kündigt eine „neue“ Marke für 2026 an
    4. Porsche: Die neue Verbrenner-Hoffnung kommt aus Leipzig
    5. Neue DSL-Dealwelle: 1&1 lockt mit Dauertiefpreis oder 10 Rabattmonaten
    6. Telekom Prepaid: Mehr Datenvolumen im Jahrestarif
    7. Volvo EX60 übertrifft alle vergleichbaren Elektroautos
    8. Volkswagen und Audi: Kommt bald der Preis-Schock für Kunden?
    9. Hyundai zeigt morgen „ein neues Kapitel“ für Elektroautos
    10. Dreame bringt neuen Backofen, Geschirrspüler und Kühlschränke nach Deutschland

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / backFlip / backFlip 02/2026: Stranger Things 5 Folge 9 bei Netflix
Weitere Neuigkeiten
1822direkt
1822direkt: Prämienoffensive mit Girokonto, Depot und Tagesgeld
in Fintech
Steal: Prime Video bringt neue Thriller-Serie mit Sophie Turner
in News
MoneyControl bekommt nach 15 Jahren ein radikales Update
in Fintech
Aldi Su D Bargeldauszahlung 300dpi
Alltagshindernis Kasse: Verbraucherschützer warnen vor Bargeld-Verdrängung
in Handel
Ki Ai Header
Cloud in Deutschland: Vorsicht, Datenschutz und hohe KI-Erwartungen
in Gesellschaft
Playstation 5 Pro Xbox Series X Controller
game Charts in Deutschland: Das waren die Bestseller im Weihnachtsgeschäft
in Gaming
Polestar wächst, aber nicht mehr so stark
in Mobilität
Joyn
Joyn verdoppelt seine Reichweite
in News
Kia EV2: Das ist der elektrische Einstieg bei Kia
in Mobilität
Waipu Tv
waipu.tv holt HBO Max zum Deutschlandstart auf die Plattform
in News