backFlip 02/2026: Stranger Things 5 Folge 9 bei Netflix
Die 2. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Stranger Things 5 Folge 9: Netflix spielt mit der Hoffnung der Nutzer“, „Kommentar: Warum ein Plug-in-Hybrid eine schlechte Lösung ist“ und „BMW kündigt eine „neue“ Marke für 2026 an“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
-
- Stranger Things 5 Folge 9: Netflix spielt mit der Hoffnung der Nutzer
- Kommentar: Warum ein Plug-in-Hybrid eine schlechte Lösung ist
- BMW kündigt eine „neue“ Marke für 2026 an
- Porsche: Die neue Verbrenner-Hoffnung kommt aus Leipzig
- Neue DSL-Dealwelle: 1&1 lockt mit Dauertiefpreis oder 10 Rabattmonaten
- Telekom Prepaid: Mehr Datenvolumen im Jahrestarif
- Volvo EX60 übertrifft alle vergleichbaren Elektroautos
- Volkswagen und Audi: Kommt bald der Preis-Schock für Kunden?
- Hyundai zeigt morgen „ein neues Kapitel“ für Elektroautos
- Dreame bringt neuen Backofen, Geschirrspüler und Kühlschränke nach Deutschland
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
in Fintech
in News
in Fintech
in Handel
in Gesellschaft
in Gaming
in Mobilität
in News
in Mobilität
in News