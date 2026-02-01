backFlip 05/2026: Apple iOS 26.2.1 ist da und bringt eine größere Neuerung mit
Die 5. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Apple iOS 26.2.1 ist da und bringt eine größere Neuerung mit“, „Volkswagen steuert auf neue Software-Krise zu“ und „Skoda zeigt sein neues Elektroauto im Mai“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Apple iOS 26.2.1 ist da und bringt eine größere Neuerung mit
- Volkswagen steuert auf neue Software-Krise zu
- Skoda zeigt sein neues Elektroauto im Mai
- Warum sich Audi jetzt gegen den Trend stellt
- Das neue Tesla Model Y landet in Deutschland
- Sonos feiert Comeback mit neuen Produkten
- Nintendo Direct: Der große Doppelpack steht an
- congstar startet Aktionen für Prepaid-Tarife
- Angriff auf den Skoda Octavia: Dacia plant neues Modell für 2026
- Tesla kündigt neues Elektroauto für April 2026 an
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
