backFlip 06/2026: DKB hebt Festgeldzinsen für fünf Laufzeiten an und ergänzt Bonusaktion
Die 6. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „DKB hebt Festgeldzinsen für fünf Laufzeiten an und ergänzt Bonusaktion“, „Postbank startet neue Tagesgeld-Aktion“ und „Skoda zeigt sein neues Elektroauto im Mai“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- DKB hebt Festgeldzinsen für fünf Laufzeiten an und ergänzt Bonusaktion
- Postbank startet neue Tagesgeld-Aktion
- Skoda zeigt sein neues Elektroauto im Mai
- Apple stellt iOS 26.3 fertig: Das steckt im Update
- Überraschung bei Porsche: Krise könnte für Aus eines Modells sorgen
- Apple kauft ein: Teuerste Übernahme seit Beats
- Tesla kündigt neues Elektroauto für April 2026 an
- Tim Cook: „Es ist das mit Abstand erfolgreichste iPhone aller Zeiten“
- ING macht Echtzeit-Überweisungen zum Standard
- Apples erstes Foldable soll mit vertrauten iPhone-Konzepten brechen
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
