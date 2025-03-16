backFlip 11/2025: GTA 6 kommt, ab „Anfang April“ geht es so richtig los
Die 11. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „GTA 6 kommt: Ab „Anfang April“ geht es so richtig los“, „Commerzbank: Neue Zinsen für das Tagesgeld“ und „Elon Musk ist verrückt: Kia macht sich über Tesla lustig“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- GTA 6 kommt: Ab „Anfang April“ geht es so richtig los
- Commerzbank: Neue Zinsen für das Tagesgeld
- Elon Musk ist verrückt: Kia macht sich über Tesla lustig
- Das Ende von Ford in Deutschland wird real
- Apple iOS 18.3.2 kommt: Wichtiges Update steht an
- Audi R8 kommt zurück und wird anders als erwartet
- Skoda überrascht mit neuem Elektroauto-Teaser
- Apple iPhone Fold kommt und wird richtig teuer
- Volvo zeigt erstmals den elektrischen EX60 für 2026
- Apple iOS 18.4 kommt: Diese neue Funktion wird viele freuen
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
