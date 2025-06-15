backFlip

backFlip 24/2025: Amazon nennt erste Zahl für Alexa+

Von
Amazon Alexa Plus Logo

Die 24. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Es geht los: Amazon nennt erste Zahl für Alexa+“, „Insider: Samsung hat bei „Smartphones-Kameras aufgegeben““ und „Samsung Galaxy Tab S11: Dieses Comeback wird viele Nutzer freuen“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


