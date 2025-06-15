backFlip 24/2025: Amazon nennt erste Zahl für Alexa+
Die 24. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Es geht los: Amazon nennt erste Zahl für Alexa+“, „Insider: Samsung hat bei „Smartphones-Kameras aufgegeben““ und „Samsung Galaxy Tab S11: Dieses Comeback wird viele Nutzer freuen“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Es geht los: Amazon nennt erste Zahl für Alexa+
- Insider: Samsung hat bei „Smartphones-Kameras aufgegeben“
- Samsung Galaxy Tab S11: Dieses Comeback wird viele Nutzer freuen
- Ford Explorer im Test: Das neue Elektroauto von „Volkswagen“
- Apple iOS 18.6: Das Update blickt auf ein Problem
- Apple liefert mit iOS 26 eine häufig gewünschte Wecker-Funktion
- Apple TV: Gute Nachricht für das Update auf tvOS 26
- congstar kündigt dreitägige Flashsale-Aktion mit 100-GB-Tarif an
- Volkswagen denkt über ein „echtes“ Elektroauto für Familien nach
- Android als Basis: Hyundai startet mit komplett neuer Software
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
in Firmware und OS
in Dienste
in Gaming
in Mobilität
in Tarife
in Fintech
in Mobilität
in Smart Home
in Software
in News