backFlip 25/2025: Audi hat ein sehr ernstes Nachfrage-Problem

Die 25. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Audi hat ein sehr ernstes Nachfrage-Problem“, „Amazon übernimmt 7 vs. Wild: Das alte Team ist überraschend raus“ und „Das neue Audi-Design wird ein „mutiger Schritt““ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Audi hat ein sehr ernstes Nachfrage-Problem
  2. Amazon übernimmt 7 vs. Wild: Das alte Team ist überraschend raus
  3. Das neue Audi-Design wird ein „mutiger Schritt“
  4. Google Pixel 10 (Pro): Eine gute und eine schlechte Nachricht
  5. Der Sommer kommt: Zeit für die Split-Klimaanlage
  6. Google hat wohl seine Pixel-Strategie gefunden
  7. Die Nachfrage nach Elektroautos legt massiv zu
  8. Apple bessert direkt bei iOS 26 nach
  9. Android 16: Das neue Design und der Desktop-Modus haben ein Datum
  10. Google spendiert Maps ein großes Update

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


