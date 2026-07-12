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backFlip 28/2026: Amazon zieht Notbremse nach KI-Panne bei Prime Video

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Die 28. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Amazon zieht Notbremse nach KI-Panne bei Prime Video“, „Cupra geht neue Wege mit seinen Elektroautos“ und „Mercedes in der Krise: Muss jetzt der Chef gehen?“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Amazon zieht Notbremse nach KI-Panne bei Prime Video
  2. Cupra geht neue Wege mit seinen Elektroautos
  3. Mercedes in der Krise: Muss jetzt der Chef gehen?
  4. Skoda plant günstigen Verbrenner statt Elektroauto
  5. Škoda gelingt historischer Aufstieg im deutschen Automarkt
  6. Škoda Elroq überholt alle Elektro-Konkurrenten in Deutschland
  7. id Software: Das Ende der Doom-Entwickler
  8. Apple iPhone Ultra kommt: Es geht endlich los
  9. EnBW reduziert Elektroauto-Ladepreise bis Ende September
  10. Whoop, Fitbit Air und mehr: Warum ich aktuell kein Band mehr trage

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


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