backFlip

backFlip 36/2025: Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt

Autor-Bild
Von
|

Die 36. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt“. „Mercedes stellt gescheitertes Elektroauto schon 2026 ein“ und „Facelift und neue Technik: Der Cupra Born für 2026 steht an“ und die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
  2. Mercedes stellt gescheitertes Elektroauto schon 2026 ein
  3. Facelift und neue Technik: Der Cupra Born für 2026 steht an
  4. Tchibo Esperto mini: Ich habe den „kleinsten Kaffeevollautomaten der Welt“ ausprobiert
  5. Deutschland bereitet digitale Brieftasche vor
  6. Samsung Galaxy S25 Ultra 100-GB-Bundle ist zurück – und günstiger als zuvor
  7. Amazon startet Google Pixel Week
  8. Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im September 2025
  9. Porsche M1: Dieser „neue“ SUV ist ein Resultat der aktuellen Krise
  10. Der ganz neue BMW iX3 macht sich bereit

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / backFlip / backFlip 36/2025: Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
Weitere Neuigkeiten
SCHOTT präsentiert nahezu durchsichtiges Mikrowellenglas
in Hardware
Klarna Card kommt nach Europa – erweitert Zahlungsoptionen mit neuer Visa
in Fintech
MOVA stellt Z60 Ultra Roller Complete vor – Hochdruckreinigung und starke Saugleistung vereint
in Smart Home
Zattoo
Zattoo konsolidiert TV-Apps auf gemeinsame Codebasis
in News
Google Pixel 8 Pro Hand Back
LEBARA: Rückkehr des 10 GB Flex-Tarifs für 3,99 €
in Tarife
Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht
in Hardware
Apple Iphone 16 Pro Back
Apple iPhone überraschend stark: Smartphone-Markt soll 2025 wachsen
in Marktgeschehen
Dragon Quest 1 & 3 Hd 2d Remake
Dragon Quest I und II HD-2D Remake: Gameplay-Trailer veröffentlicht
in Gaming
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Mobilfunk-Aktionstarife mit Rabatten und 150 € Bonus
in Tarife
Withings stellt verbesserte ScanWatch 2 mit HealthSense 4 vor – kostet 349,95 Euro
in Wearables