backFlip 36/2025: Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
Die 36. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt“. „Mercedes stellt gescheitertes Elektroauto schon 2026 ein“ und „Facelift und neue Technik: Der Cupra Born für 2026 steht an“ und die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
- Mercedes stellt gescheitertes Elektroauto schon 2026 ein
- Facelift und neue Technik: Der Cupra Born für 2026 steht an
- Tchibo Esperto mini: Ich habe den „kleinsten Kaffeevollautomaten der Welt“ ausprobiert
- Deutschland bereitet digitale Brieftasche vor
- Samsung Galaxy S25 Ultra 100-GB-Bundle ist zurück – und günstiger als zuvor
- Amazon startet Google Pixel Week
- Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im September 2025
- Porsche M1: Dieser „neue“ SUV ist ein Resultat der aktuellen Krise
- Der ganz neue BMW iX3 macht sich bereit
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
