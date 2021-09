backFlip 37/2021: Elektroautos beim ZDF und das Ende von Seat

Die 37. Kalenderwoche des Jahres liegt fast hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche dominierten vor allem die Auto-Themen, was aber nicht überraschend kam, denn die IAA in München sorgte für Gesprächsstoff. Und dann waren da auch noch ein Event von Apple und Xiaomi, die sind hier also ebenfalls noch vertreten.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

Elektroautos: ZDF bekommt viel Kritik für Dokumentation 14. September 2021 JETZT LESEN →

Trennt sich Volkswagen langsam von Seat? 10. September 2021 JETZT LESEN →

Renault 4: Kompaktes Elektroauto für 2025 12. September 2021 JETZT LESEN →

Android Auto: Update bringt Coolwalk-Oberfläche und mehr mit 14. September 2021 JETZT LESEN →

Ein VW ID.7 für 2023? Volkswagen testet elektrischen Passat 10. September 2021 JETZT LESEN →

Xiaomi Scooter 2 Pro kommt als AMG-Version für 800 Euro zu uns 15. September 2021 JETZT LESEN →

One UI 4: Samsung startet Beta für Android 12 14. September 2021 JETZT LESEN →

Endlich 120 Hz und mehr: Apple iPhone 13 Pro ist offiziell 14. September 2021 JETZT LESEN →

Apple iOS 15 hat ein offizielles Datum 14. September 2021 JETZT LESEN →

Volkswagen hält Tempolimit bei 130 km/h für unproblematisch 10. September 2021 JETZT LESEN →

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.

Danke fürs Lesen und Unterstützen!

