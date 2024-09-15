backFlip

backFlip 37/2024: Hyundai bringt günstigere Version für Elektroautos

Autor-Bild
Von
|
Hyundai Ioniq 5 2024 De N Line

Die 37. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Hyundai bringt günstigere Version für Elektroautos“, „PlayStation 5 Pro kommt: Nächste Woche geht es los“ und „Apple iOS 18 kommt: Das ist das offizielle Datum“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Hyundai bringt günstigere Version für Elektroautos
  2. PlayStation 5 Pro kommt: Nächste Woche geht es los
  3. Apple iOS 18 kommt: Das ist das offizielle Datum
  4. 2-in-1-Mastercard kommt nach Deutschland
  5. Der Google Pixel Stand ist Geschichte
  6. Apple Watch Series 10: Das ist die neue Health-Funktion
  7. Apple Watch Ultra 3 kommt nicht, aber es gibt eine Überraschung
  8. Krise bei Sonos: App-Probleme haben ernste Folgen
  9. Apple streicht das Ladekabel im Lieferumfang
  10. Blue Brixx: Klemmbaustein-Set mit über 21500 Bausteinen demnächst erhältlich

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / backFlip / backFlip 37/2024: Hyundai bringt günstigere Version für Elektroautos
Weitere Neuigkeiten
Apple iPhone Fold kommt 2026 und soll der „Star“ des Lineups werden
in Smartphones
Polestar 2 Laden Elektro Bauhaus Header
Elektromobilität: Fast 5.000 Kommunen ohne Infrastruktur
in Mobilität
PAYBACK wird zum Kundenkarten-Wallet
in Handel
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Prime Video erweitert Angebot um Filme in Deutscher Gebärdensprache
in News
1822direkt
1822direkt: Zinserhöhung beim Festgeldkonto
in Fintech
Silent Hill f angezockt: Der Horror ist zurück
in Gaming
DR.SIM korrigiert den 100-GB-Preis
in Tarife
Google integriert Gemini in Chrome
in Dienste
Vodafone
Vodafone konkretisiert 2G-Abschaltung und startet NG eCall
in Vodafone
Google Nest Header
Nest am Ende: Google Home ist die Zukunft
in Smart Home