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backFlip 39/2026: Volvo zeigt uns 2027 ein ganz neues Design

Oliver Schwuchow
Von

Die 39. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Volvo zeigt uns 2027 ein ganz neues Design“, „Soll uns überraschen: BYD teasert günstiges Elektroauto an“ und „Disney+ wird immer schlechter und teurer“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Volvo zeigt uns 2027 ein ganz neues Design
  2. Soll uns überraschen: BYD teasert günstiges Elektroauto an
  3. Disney+ wird immer schlechter und teurer
  4. Volkswagen sieht „Wendepunkt“ bei Elektroautos
  5. DHL erlaubt Plastiktüten als Verpackung für Pakete
  6. Google geht nächsten Schritt bei Android Auto
  7. Neues Elektroauto: Tesla will schon wieder Geld vorab haben
  8. Disney+ wird noch teurer: Höhere Preise kommen
  9. Disney stellt Marvel-Serie überraschend ein
  10. Motorola zeigt wildes Kamera-Design für neues Smartphone

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


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