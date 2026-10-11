backFlip 41/2026: Disney macht Disney+ noch unattraktiver
Die 41. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Disney macht Disney+ noch unattraktiver“, „Bank of Scotland zahlt beim Tagesgeld eine Prämie und erhöht Guthabengrenze“ und „Volkswagen Bank: Neue Zinsoffensive für das Tagesgeldkonto ist da“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Disney macht Disney+ noch unattraktiver
- Bank of Scotland zahlt beim Tagesgeld eine Prämie und erhöht Guthabengrenze
- Volkswagen Bank: Neue Zinsoffensive für das Tagesgeldkonto ist da
- Amazon senkt „vorübergehend“ den Preis für alte Prime-Kunden
- DKB zahlt 4 Prozent aufs Tagesgeld: Das müssen Kunden wissen
- Home Assistant: Dieses Update vereinfacht vieles
- Wero bei der DKB: Keine Eile
- BYD Deutschland meldet Rekord bei Privatkunden
- Fiat kündigt „völlig neues Mobilitätskonzept“ an
- Die Xbox geht neue Wege: Microsoft kündigt „XP“ an
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
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