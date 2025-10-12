backFlip 41/2025: Grund für das Aus des Xbox-Handhelds bekannt
Die 41. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Xbox-Handheld: Grund für das Aus ist bekannt“, „Audi bestätigt: Der elektrische A4 e-tron wird „radikal“ anders“ und „VW ID Up: Was Volkswagen für das neue Elektroauto plant“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Xbox-Handheld: Grund für das Aus ist bekannt
- Audi bestätigt: Der elektrische A4 e-tron wird „radikal“ anders
- VW ID Up: Was Volkswagen für das neue Elektroauto plant
- Xbox Game Pass: Kostenloses Abo soll kommen
- Neue Taschenlampen-Generation: Ledlenser stellt P-Serie 4.0 vor
- Das „vorgezogene Verbrennerverbot“ steht an
- Warum das günstige Tesla Model Y ein schlechter Deal ist
- Skoda zeigt ein Elektroauto nach dem anderen – und verkauft sie nicht
- Kia EV2 kommt Anfang 2026: Der Einstieg in die Elektromobilität
- Volkswagen Bank startet Zinsoffensive für das Tagesgeldkonto
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
in News
in Provider
in Anleitungen
in Gesellschaft
in Dienste
in Tarife
in Mobilität
in Internes
in News
in Gaming