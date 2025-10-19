backFlip 42/2025: Der neue Dacia Spring für 2026 wird ein gewaltiger Sprung
Die 42. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Dacia: Der neue Spring für 2026 wird ein gewaltiger Sprung“, „Apple iOS 26.0.2 kommt: Ein wichtiges Update steht an“ und „Der nächste Opel Corsa und Peugeot 208 werden ein gewaltiger Schritt“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Dacia: Der neue Spring für 2026 wird ein gewaltiger Sprung
- Apple iOS 26.0.2 kommt: Ein wichtiges Update steht an
- Der nächste Opel Corsa und Peugeot 208 werden ein gewaltiger Schritt
- PlayStation 6 kommt 2027: „Wir haben unseren Fokus erheblich verlagert“
- Audi deutet ganz neuen Luxus-SUV an
- Telekom dreht an der Preisschraube: DSL und Glasfaser werden teurer
- Das Update-Debakel der Google Pixel Watch
- Großer Fehler: Der „Umweltbonus“ für Elektroautos kommt zurück
- Apple plant nächste Woche eine große Produkt-Offensive
- Das „Ende“ der aktuellen Xbox und die Leistung der neuen Xbox
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
